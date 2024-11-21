شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل اختراقه الأجواء الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل اختراقه الأجواء الإسرائيلية، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

واستشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم /الخميس/، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلى منطقة المواصي، جنوب قطاع غزة.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، عن مصادر محلية قولها إن عددا من الشهداء، ارتقوا فى قصف للاحتلال على منطقة المواصي، التى تؤوى نازحين غرب خان يونس، جنوب قطاع غزة.



كما شنت طائرات الاحتلال غارة على المناطق الغربية فى مشروع بيت لاهيا شمال القطاع، فى وقت نسف فيه جنود الاحتلال عددا من المبانى السكنية بمخيم جباليا.



وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,056 فلسطينيا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104,268 آخرين، فى حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفى الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدنى الوصول إليهم.