شكرا لقرائتكم خبر عن اليونيسف: مقتل 3 أطفال يوميًا في الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المتحدث باسم منظمة "اليونيسف" جيمس إلدر، أن أكثر من 200 طفل قتلوا في لبنان خلال أقل من شهرين، مشيرًا إلى أن "وفاتهم تُقابل بجمود وصمت من قبل أولئك القادرين على وقف العنف".

وأوضح في مؤتمر صحفي بجنيف، أنه يقتل في المتوسط 3 أطفال يوميًا، بينما يعاني آخرون إصابات وصدمات نفسية.

تصاعد التوتر

وأكد المتحدث باسم قوة اليونيفيل أندريا تيننتي، أن التوتر يتصاعد عبر الخط الأزرق بين لبنان وفلسطين المحتلة، حيث تتزايد الاشتباكات والغارات الجوية، مسببة دمارًا واسعًا.

ووفقًا لوزارة الصحة اللبنانية فقد قُتل أكثر من 3500 شخص، وأصيب نحو 15 ألفًا منذ بداية الصراع في أكتوبر من العام الماضي.



وأشار تيننتي إلى أن اليونيفيل تعرضت لـ162 ضربة استهدفت أصولها وموظفيها، ما أسفر عن إصابة أكثر من 20 من قوات حفظ السلام.

وأوضح أن القوات الأممية تواصل تسهيل العمل الإنساني في مناطق الصراع، مؤكدًا استعدادها لدعم أي إطار يجري الاتفاق عليه لإنهاء الأعمال العدائية.