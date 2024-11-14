شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان.. مقتل 5 أشخاص وتدمير العديد من المنازل في غارات إسرائيلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قتل 5 أشخاص وأصيب آخرون، خلال غارات لطائرات جيش العدوان الإسرائيلي على قرى وبلدات في جنوب لبنان.

وفي بلدة البازورية قتل ثلاثة أشخاص، فيما قتل شخصان في بلدة الجميجمة، إضافة إلى إصابة العديد من الأشخاص في البلدتين. حرب إسرائيل على لبنان كما استهدفت الغارات عددًا من البلدات، ما أدى إلى تدمير عدد من المباني والشقق السكنية، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

واستهدفت مدفعيات جيش العدوان الإسرائيلي بالقذائف الفوسفورية عيار 155 بلدة يحمر ما أدى إلى تدمير 4 منازل على طريق شوشبا وتضررت بالكامل.