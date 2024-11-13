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الجيش الجزائري يقبض على 17 إرهابيًا

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واس- الجزائر 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الجزائري يقبض على 17 إرهابيًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن الجيش الجزائري من القبض على 17 عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات ‏متفرقة ‏عبر عدد من محافظات البلاد.
وأوضحت إحصائية أسبوعية صادرة عن الجيش الجزائري اليوم، أن هذه العمليات النوعية ‏تؤكد عزم قوات ‏الجيش على مواصلة جهود محاربة الإرهاب بلا هوادة حتى اجتثاث جذوره من كامل ‏أنحاء الجزائر.

القبض على مهربين

وأشار المصدر ذاته إلى القبض على 52 مهربًا و120 شخصًا كانوا ينقبون عن الذهب ‏بطريقة غير ‏قانونية، وصودر منهم 42 مركبة و203 مولدات كهربائية و185 مطرقة ضغط ومجموعة ‏من أجهزة ‏كشف عن المعادن.
من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير نظامية بسواحل الجزائر وأنقذوا ‏‏413 ‏شخصًا أبحروا محاولين الوصول إلى الفضاء الأوروبي، فيما تم توقيف 314 مهاجرًا غير ‏شرعي من ‏جنسيات مختلفة عبر أنحاء متفرقة من البلاد. ‏
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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