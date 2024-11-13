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شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الجزائري يقبض على 17 إرهابيًا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تمكن الجيش الجزائري من القبض على 17 عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر عدد من محافظات البلاد.
وأوضحت إحصائية أسبوعية صادرة عن الجيش الجزائري اليوم، أن هذه العمليات النوعية تؤكد عزم قوات الجيش على مواصلة جهود محاربة الإرهاب بلا هوادة حتى اجتثاث جذوره من كامل أنحاء الجزائر.
من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير نظامية بسواحل الجزائر وأنقذوا 413 شخصًا أبحروا محاولين الوصول إلى الفضاء الأوروبي، فيما تم توقيف 314 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر أنحاء متفرقة من البلاد.
وأوضحت إحصائية أسبوعية صادرة عن الجيش الجزائري اليوم، أن هذه العمليات النوعية تؤكد عزم قوات الجيش على مواصلة جهود محاربة الإرهاب بلا هوادة حتى اجتثاث جذوره من كامل أنحاء الجزائر.
القبض على مهربينوأشار المصدر ذاته إلى القبض على 52 مهربًا و120 شخصًا كانوا ينقبون عن الذهب بطريقة غير قانونية، وصودر منهم 42 مركبة و203 مولدات كهربائية و185 مطرقة ضغط ومجموعة من أجهزة كشف عن المعادن.
من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير نظامية بسواحل الجزائر وأنقذوا 413 شخصًا أبحروا محاولين الوصول إلى الفضاء الأوروبي، فيما تم توقيف 314 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر أنحاء متفرقة من البلاد.