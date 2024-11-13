شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة اللبنانية: 6 شهداء و15 جريحًا في غارة للاحتلال على جبل لبنان والان نبدء بالتفاصيل

انتشال الضحايا من أماكن متفرقة

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الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأربعاء، سقوط ستة شهداء و15 جريحًا في غارة إسرائيلية على قرية في جبل لبنان.وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان اليوم، إن "غارة العدو الإسرائيلي على عرمون في جبل لبنان أدت في حصيلة أولية إلى سقوط ستة شهداء، ورفعت أشلاء من المكان يتم التحقق من هوية أصحابها، بالإضافة إلى إصابة 15 آخرين بجروح".وذرت الوكالة الوطنية للاعلام أن "فرق الدفاع المدني والصليب الأحمر ما زالت تعمل على انتشال الضحايا والجرحى من جراء الغارة على الطابقين الأول والثاني من المبنى في دوحة عرمون - البيادر". وأشارت إلى أنه "تم نقل ما لا يقل عن 18جريحًا حالة بعضهم حرجة إلى مستشفيات المنطقة بواسطة الصليب الأحمر، كما أن هناك أطفالًا مفقودون ولا يعرف ما إذا كانوا تحت الأنقاض أو نقلوا إلى أحد المستشفيات في المنطقة".