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قائد القوات المشتركة يبحث جهود تحقيق السلام مع المبعوث الأممي لليمن

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واس- الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استقبل قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن حمد السلمان، في مقر قيادة القوات المشتركة بالرياض، اليوم، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض الجهود والمبادرات التي قدمتها المملكة بهدف تحقيق الأمن والاستقرار والسلام لليمن الشقيق.
كما تطرق الجانبان إلى جهود المملكة في دعم وتسهيل العمليات الإنسانية وتنمية وإعمار اليمن وإرساء السلام الشامل والعادل للشعب اليمني الشقيق، بالإضافة إلى الجهود السياسية التي تبذلها المملكة من أجل دعم الوصول إلى حل شامل للأزمة اليمنية.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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