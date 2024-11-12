شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة مهمة لوقف نزيف الدماء.. البرلمان العربى يرحب بمخرجات القمة العربية الإسلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب رئيس البرلمان العربى محمد أحمد اليماحى، بمخرجات القمة العربية الإسلامية غير العادية التى عقدت بالعاصمة السعودية الرياض، معتبرًا أنها تمثل خطوة مهمة لتعزيز التضامن العربى والإسلامى وحشد الجهود الدولية لوقف العدوان الغاشم الذى يقوم به الاحتلال الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى على قطاع غزة على مدار أكثر من عام، فضلًا عن عدوانه على الجمهورية اللبنانية.

وقال اليماحي - في تصريح اليوم الثلاثاء، إن مخرجات هذه القمة تضمنت التأكيد على الثوابت والمنطلقات الرئيسية التي يرتكز عليها الموقف العربي والإسلامي من القضية الفلسطينية.

وأكد اليماحي دعم البرلمان العربي لكافة الجهود العربية والإسلامية والدولية الرامية لوقف العدوان الغاشم على قطاع غزة ولبنان، مشددًا على ضرورة تحمل مجلس الأمن الدولي مسؤوليته القانونية والأخلاقية والسياسية وإصدار قرار ملزم وحاسم بالوقف الفوري لهذا العدوان، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والطبية.

وأشاد بمطالبة قمة الرياض المحكمة الجنائية الدولية بسرعة محاسبة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والإخفاء القسري والمقابر الجماعية والتهجير القسري، وغيرها من جرائم الحرب المروعة والجرائم ضد الإنسانية التي يقوم بها الاحتلال.

كما ثمن رئيس البرلمان العربي دعوة القمة إلى حشد التأييد الدولي لانضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة كعضو كامل العضوية، مشددًا على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، هو المفتاح الرئيسي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشاد رئيس البرلمان العربي بجهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ودعم الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس وزراء، من أجل عقد وإنجاح هذه القمة، التي مثلت خطوة مهمة في الدفاع عن عدالة القضية الفلسطينية وتنسيق المواقف العربية والإسلامية لوقف العدوان الغاشم الذي يقوم به الاحتلال في فلسطين ولبنان.