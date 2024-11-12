شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يتكبد خسائر فادحة فى غزة ولبنان وإصابة 26 جنديا خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب 26 عسكريًا إسرائيليًا بجروح خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب بيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي. من بين هؤلاء، أصيب 11 عسكريًا في قطاع غزة، وآخرون في جنوب لبنان، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وارتفع عدد الجنود الإسرائيليين المصابين خلال الحرب الجارية إلى 5325، بعد أن أُصيب 26 جنديًا إضافيًا خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقًا لبيانات موقع جيش الاحتلال الإسرائيلي، التي تم نشرها في 24 أكتوبر 2023. وأظهرت البيانات زيادة في عدد المصابين مقارنةً بـ5299 جنديًا في 22 أكتوبر.

وارتفع عدد الجنود الإسرائيليين المصابين في المعارك البرية بقطاع غزة إلى 2420، مسجلًا زيادة قدرها 11 جنديًا خلال الساعات الـ24 الماضية.

,رفض جيش الاحتلال الإسرائيلي الكشف عن مواقع إصابة باقي جنوده، لكن بياناته تشير إلى إصابة جنود في جنوب لبنان. وبحسب بيانات الجيش، قُتل 782 جنديًا منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023، من بينهم 368 جنديًا قتلوا في المعارك البرية التي بدأت في 27 أكتوبر.

وتشمل هذه المعطيات العسكريين الذين قتلوا وأصيبوا في قطاع غزة والضفة الغربية وداخل إسرائيل وفي جنوب لبنان.

وتواصل إسرائيل حربها على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، ما أسفر عن كارثة إنسانية هائلة، حيث أسفرت الحرب عن استشهاد وإصابة أكثر من 146 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء. كما انضم أكثر من 10 آلاف شخص إلى قائمة المفقودين، وأدت الحملة العسكرية إلى دمار هائل، بالإضافة إلى مجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال والمسنين.