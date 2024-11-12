شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام عبرية: إصابات في حادث دهس ببيت لحم والان مع تفاصيل الخبر

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن سيارة اخترقت حاجزا عسكريا قرب بيت لحم وإصابة شخصين بجروح طفيفة في حادث دهس محتمل.

وأصدر جيش الاحتلال بيانا قال فيه: "خلال مبادرة قامت بها قوات الجيش الإسرائيلي في منطقة الخضر التابعة للواء عتصيون قبل فترة قصيرة، اخترقت مركبة فلسطينية حاجزًا ونفذت هجومًا من سيارة عابرة، ولاذت المركبة بالفرار، وتقوم العديد من القوات بمطاردتها وتفتيشها في المنطقة".

يذكر أن أكتوبر الماضي، شهد حادث دهس استهدف جنودا في قاعدة جليلوت شمالي تل أبيب، وأسفر عن مقتل 5 وإصابة نحو 40 شخصا، بإصابات متفاوتة جراء اصطدام شاحنة بمحطة للحافلات بالقرب من القاعدة.