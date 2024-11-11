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شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الموريتاني: القمة العربية والإسلامية تجسد حرص المملكة على نصرة فلسطين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية, أن انعقاد القمة العربية والإسلامية غير العادية يجسد حرص خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على نصرة القضية الفلسطينية ومتابعة مخرجات الدورة الماضية وتقييم تطورات الوضع العام بمختلف أبعاده.
وقال في كلمة خلال القمة العربية الإسلامية غير العادية المنعقدة بالرياض اليوم: "على الرغم مما خرجنا به في دورتنا الاستثنائية العربية الإسلامية الماضية حول الأوضاع في غزة من المطالبة الحازمة لمجلس الأمن الدولي باتخاذ ما يلزم لوقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني المنكوب، وما عمل عليه في سبيل ذلك من مبادرات، لا تزال إسرائيل مستمرة في عدوانها وانتهاكاتها للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني، بل وسعت دائرة العدوان إلى دولة لبنان الشقيقة".
كما أكد تضامن بلاده ووقوفها إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق في ما يتعرض له من عدوان غاشم والدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار ومساندة المبادرات والجهود الرامية إلى تحقيق ذلك, متمنيًا أن تسهم أعمال القمة في تحقيق النتائج المرجوة.
وقال في كلمة خلال القمة العربية الإسلامية غير العادية المنعقدة بالرياض اليوم: "على الرغم مما خرجنا به في دورتنا الاستثنائية العربية الإسلامية الماضية حول الأوضاع في غزة من المطالبة الحازمة لمجلس الأمن الدولي باتخاذ ما يلزم لوقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني المنكوب، وما عمل عليه في سبيل ذلك من مبادرات، لا تزال إسرائيل مستمرة في عدوانها وانتهاكاتها للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني، بل وسعت دائرة العدوان إلى دولة لبنان الشقيقة".
وقف إطلاق الناروجدد الغزواني إدانت واستنكار موريتانيا لما تقوم به إسرائيل في فلسطين من إبادة وتدمير والتمسك بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وتنفيذ حل الدولتين وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
كما أكد تضامن بلاده ووقوفها إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق في ما يتعرض له من عدوان غاشم والدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار ومساندة المبادرات والجهود الرامية إلى تحقيق ذلك, متمنيًا أن تسهم أعمال القمة في تحقيق النتائج المرجوة.