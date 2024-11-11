شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربى: قمة الرياض جاءت فى توقيت مهم لوقف العدوان على غزة ولبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن رئيس البرلمان العربى محمد أحمد اليماحى، الدعوة التى أطلقتها المملكة العربية السعودية لعقد قمة عربية إسلامية، لحشد الجهود الدولية على كافة المستويات من أجل وقف نزيف الدماء فى غزة ولبنان، مؤكدًا أنها جاءت فى توقيت مهم للغاية؛ من أجل الضغط على المجتمع الدولى لوضع حد للعدوان الغاشم الذى يقوم به الاحتلال الإسرائيلى فى قطاع غزة والجمهورية اللبنانية.

وقال اليماحي "إن الدعوة لعقد هذه القمة تأتي امتدادًا للجهود الحثيثة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ من أجل نصرة الشعب الفلسطيني ودعم قضيته العادلة على كافة المستويات".

وأضاف أن السعودية تقف دائماً بجانب صوت الحق والعدل ولا تدخر جهدًا من أجل دعم القضايا العربية العادلة والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.