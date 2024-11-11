شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تطلق قنابل الغاز على مقر الدفاع المدنى غرب بيت لحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى قنابل الغاز السام، على مقر الدفاع المدني في قرية حوسان غرب بيت لحم.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، أفادت مصادر أمنية بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، وسط إجراءات أمنية مكثفة وتمركزت وسط القرية تحديدا قرب مقر المجلس القروي، وأطلقت قنابل الغاز السام في محيط مقر الدفاع المدني، دون أن يبلغ عن إصابات.