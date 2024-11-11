شكرا لقرائتكم خبر عن غارة جوية إسرائيلية تستهدف شمالى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلى، فجر الإثنين غارة جوية إسرائيلية تستهدف شمالى قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بإصابة 15 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على منزلين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، مشيرة إلى إن 3 غارات إسرائيلية استهدفت منزلين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن "مقاتلات سلاح الجو شنت، بتوجيهات استخباراتية من الشاباك وقيادة المنطقة الجنوبية، هجوماً، استهدف محمد أبو سهيل، حامل ملف العمليات الفلسطيني في تنظيم الجهاد الإسلامي في قطاع غزة".

في اليوم الـ401 للعدوان على غزة استشهد أكثر من 49 -نصفهم أطفال- في قصف للاحتلال الإسرائيلي على منزلين بمدينة غزة وجباليا البلد، وبخصوص الحرب على لبنان، أكدت وزارة الصحة اللبنانية اليوم استشهاد 41 شخصا وإصابة 31 آخرين فى غارات إسرائيلية على بلدات بجبل لبنان ومنطقتى الجنوب والبقاع، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.

يذكرأن، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية حصيلتها لضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان، مشيرة إلى 3189 شهيدا و14 ألفا و78 مصابا.