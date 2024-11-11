شكرا لقرائتكم خبر عن 6 شهداء وجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف نازحين بمخيم النصيرات وسط غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد فلسطينيان، فيما أصيب آخرون، الليلة، جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ضمن تصعيد عسكري وعدوان إسرائيلي متواصل يطال المناطق السكنية والمراكز المزدحمة في القطاع.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية عن قصف مماثل في وقت سابق أسفر عن استشهاد أربعة فلسطينيين، بينهم طفل، وإصابة آخرين في مخيم النصيرات وحي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة.

وبلغت الحصيلة غير النهائية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 نحو 43,603 شهداء، و102,929 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.

كما تشير التقارير إلى وجود آلاف الضحايا الذين ما زالوا عالقين تحت الأنقاض أو في الطرقات، مما يتعذر الوصول إليهم بسبب القصف المستمر.

ويأتي هذا القصف في وقت يشهد فيه قطاع غزة نقصًا حادًا في الموارد الطبية والإمدادات الإنسانية الأساسية، مما يزيد من معاناة المواطنين ويضعف القدرة على تقديم الإسعافات الأولية للمصابين أو انتشال العالقين من تحت الأنقاض.