شكرا لقرائتكم خبر عن 15 مصابا فى غارات إسرائيلية على منزلين فى مخيم النصيرات وسط قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بإصابة 15 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على منزلين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، مشيرة إلى إن 3 غارات إسرائيلية استهدفت منزلين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن "مقاتلات سلاح الجو شنت، بتوجيهات استخباراتية من الشاباك وقيادة المنطقة الجنوبية، هجوماً، استهدف محمد أبو سهيل، حامل ملف العمليات الفلسطيني في تنظيم الجهاد الإسلامي في قطاع غزة".

في اليوم الـ401 للعدوان على غزة استشهد أكثر من 49 -نصفهم أطفال- في قصف للاحتلال الإسرائيلي على منزلين بمدينة غزة وجباليا البلد، وبخصوص الحرب على لبنان، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية 53 شهيدا و99 جريحا، كانوا ضحايا للهجمات الإسرائيلية أول أمس السبت.