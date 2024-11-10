شكرا لقرائتكم خبر عن العدوان على غزة.. الاحتلال يرتكب 3798 مجزرة خلال 400 يوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وثّقت وزارة الصحة الفلسطينية ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 3798 مجزرة بحق الأطفال والنساء وأهالي غزة، خلال 400 يوم من العدوان المستمر على قطاع غزة.

وأكدت أن هذه المجازر، أدت لفقدان عائلات بأكملها، وأن الاحتلال تعمد قتل أكبر عدد ممكن من العائلات الفلسطينية. جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة وفي سياق متصل، استشهد 42 فلسطينيًا على الأقل وأصيب العشرات بجروح منذ فجر اليوم، في سلسلة غارات وقصف إسرائيلي استهدف مستشفيات وتجمعات للفلسطينيين ومراكز إيواء.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن من بين الشهداء 26 شخصًا استشهدوا في المجازر المستمرة للاحتلال الإسرائيلي في شمال قطاع غزة، معظمهم من الأطفال والنساء. الشهداء في غزة وكان آخرهم استشهاد ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة في قصف للاحتلال على منزل في جباليا، التي اجتاحت دبابات الاحتلال المفترقات الرئيسية فيها كافة.

ويجبر معظم سكانها على النزوح من منازلهم، وسط مجاعة تحاصر من تبقى في شمال القطاع، في ظل مواصلة الاحتلال الإسرائيلي منع إدخال المساعدات الإنسانية حتى من المنظمات الدولية.