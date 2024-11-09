شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يدعو إلى التحرك الفوري لمنع تصفية "الأونروا" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي، إلى التحرك الفوري لوقف محاولات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تصفية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

جاء ذلك في رسائل مكتوبة وجهها اليماحي إلى رؤساء البرلمانات الدولية والإقليمية. حقوق اللاجئين الفلسطينيين وشدد فيها على خطورة هذه المحاولات التي تهدف إلى إنهاء دور "الأونروا" وتقويض حقوق اللاجئين الفلسطينيين وخصوصًا حقهم في العودة وفق قرارات الأمم المتحدة.

وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن "الأونروا" رمز للالتزام الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم التاريخية، مؤكدًا أن محاولات الاحتلال لتصفيتها تأتي في إطار مساعيه لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وإنهاء حقهم في العودة وهو ما يتعارض مع القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

وأكد أهمية تضافر الجهود الدولية لحماية "الأونروا" وضمان استمرارها في تقديم خدماتها حسب قرار الأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948. أهمية دور الأونروا وتعد "الأونروا" عنصرًا أساسيًا في دعم الاستقرار وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، مشددًا على أنه لا بديل عنها.

كما دعا اليماحي، البرلمانات الدولية والإقليمية إلى اتخاذ موقف حازم لدعم "الأونروا"، وحث دولهم للضغط على الاحتلال لوقف هذه الانتهاكات.

كما شدد على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية واحترام القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، ووقف العدوان وحرب الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي بحق المدنيين العزل المستمرة لأكثر من عام.

