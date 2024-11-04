الخليج اليوم .. تمويل سعودي لتنفيذ مشروعات رياضية في عدن

الرياض - كتب موسى القحطاني -

يواصل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن تنفيذ أعماله الإنشائية في ملاعب الجزيرة والروضة والميناء في عدن.

وتأتي هذه المشاريع دعمًا للشباب والرياضة، ومن العناصر التمكينية المهمة للتنمية المستدامة في تنمية قدرات وطاقات الشباب في اليمن، إضافةً إلى تطوير مختلف الأنشطة الرياضية في الجمهورية اليمنية الشقيقة، وتحسين كفاءة وجودة المنشآت والمرافق الرياضية، وتنمية قدرات الممارسين الرياضيين.

يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم مشاريع ومبادرات تنموية، وصلت إلى (263) مشروعًا ومبادرة تنموية، وذلك خدمةً للأشقاء اليمنيين في 8 قطاعات أساسية وحيوية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية.