شكرا لقرائتكم خبر عن اليونيسف: تطعيم الجرعة الثانية لشلل الأطفال يتواصل بشمالي غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرحت متحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، استئناف إعطاء الجرعة الثانية من تطعيم شلل الأطفال شمالي غزة.

وذكرت المتحدثة أن الهدنة الإنسانية التي اتفق عليها لتسهيل الحملة تقتصر على مدينة غزة. أطفال غزة في الوقت ذاته حذرت من أن العاملين بمجال الصحة لم يتمكنوا من الوصول إلى حوالي 15 ألف طفل، دون سن العاشرة في شمالي غزة.



وأفادت مصادر طبية في غزة، بأن آلاف السكان جلبوا أطفالهم إلى المراكز الطبية التي أقيمت في شمالى غزة بحلول فترة ما بعد الظهر ليحصلوا على التطعيم.

ويفترض أن يحصل نحو 119 ألف طفل في شمالى غزة على الجرعة الثانية من تطعيم شلل الأطفال، وفقا لمنظمة اليونيسف.