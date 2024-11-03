شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 26 ألف صاروخ أطلق على إسرائيل منذ أكتوبر 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن 26 ألفا و360 صاروخا على الأقل أطلقت على إسرائيل من عدة جبهات قتال، منذ 7 أكتوبر 2023، معظمها انطلقت من قطاع غزة ولبنان، تليها إيران ثم اليمن، عدا عشرات الصواريخ التي أطلقت من العراق.

ومن ناحية أخرى أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن إذاعة جيش الاحتلال قال إنه تم إطلاق 115 صاروخا من لبنان باتجاه إسرائيل منذ صباح السبت.

ويواصل جيش الاحتلال جرائمه فى لبنان وتدميره للمنازل والبنى التحتية وتهجير الأهالي، وسط أنباء متضاربة بثتها وسائل الإعلام الإسرائيلية عن هدنة محتملة قد تحقن دماء الأبرياء في لبنان.

أعرب نجيب ميقاتى رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، عن أمله في الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، وقال إنه لم يكن يعتقد أن التوصل إلى اتفاق ممكن إلا بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

تتردد أنباء عن اتفاق محتمل إبرامه خلال أيام بين لبنان وإسرائيل يضمن وقفا لإطلاق للنار مدة 60 يومًا، ووفق هيئة البث العامة الإسرائيلية فإن، مسودة الاتفاق تنص على هدنة أولية لمدة 60 يوما.