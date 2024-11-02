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العدوان على لبنان.. 30 قتيلًا و183 جريحًا في 120 غارة خلال 24 ساعة

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واس - بيروت 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مقتل 30 شخصًا وإصابة 183 آخرين، جراء الغارات الإسرائيلية على لبنان، خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء الأحداث إلى 2897 قتيلًا و13150 جريحًا.
وأفادت لجنة الطوارئ الحكومية أنه تم تسجيل 120 غارة جوية خلال الـ 24 ساعة الماضية على مناطق مختلفة من لبنان ليصل العدد الإجمالي منذ بداية العدوان إلى 11767 اعتداء.

العدوان على لبنان

ولفتت اللجنة الظر إلى أنه تم فتح 1132 مركزًا معتمدًا لاستقبال النازحين منها 945 مركزًا وصلت للحد الأقصى من قدرتها الاستيعابية، فيما وصل العدد الإجمالي للنازحين إلى 188298 نازحًا في مراكز الإيواء.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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