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شكرا لقرائتكم خبر عن العدوان على لبنان.. 30 قتيلًا و183 جريحًا في 120 غارة خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مقتل 30 شخصًا وإصابة 183 آخرين، جراء الغارات الإسرائيلية على لبنان، خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء الأحداث إلى 2897 قتيلًا و13150 جريحًا.
وأفادت لجنة الطوارئ الحكومية أنه تم تسجيل 120 غارة جوية خلال الـ 24 ساعة الماضية على مناطق مختلفة من لبنان ليصل العدد الإجمالي منذ بداية العدوان إلى 11767 اعتداء.
وأفادت لجنة الطوارئ الحكومية أنه تم تسجيل 120 غارة جوية خلال الـ 24 ساعة الماضية على مناطق مختلفة من لبنان ليصل العدد الإجمالي منذ بداية العدوان إلى 11767 اعتداء.