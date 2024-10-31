شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطينيين في قصف للاحتلال على وسط غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، استهدف تجمعًا للفلسطينيين غرب بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي اليوم على قطاع غزة إلى 77 شهيدًا بينهم صحفي، 72 منهم في شمال القطاع المحاصر للأسبوع الرابع على التوالي.

بدورها ناشدت وزارة الصحة الفلسطينية الوزارة والهيئات الدولية ذات الصلة، لحماية المستشفيات والطواقم الطبية في قطاع غزة من الاعتداءات الإسرائيلية المتعمدة والمتكررة.