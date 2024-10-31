الارشيف / اخبار الخليج

استشهاد فلسطينيين في قصف للاحتلال على وسط غزة

0 نشر
واس- القدس المحتلة 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطينيين في قصف للاحتلال على وسط غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، استهدف تجمعًا للفلسطينيين غرب بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي اليوم على قطاع غزة إلى 77 شهيدًا بينهم صحفي، 72 منهم في شمال القطاع المحاصر للأسبوع الرابع على التوالي.
بدورها ناشدت وزارة الصحة الفلسطينية الوزارة والهيئات الدولية ذات الصلة، لحماية المستشفيات والطواقم الطبية في قطاع غزة من الاعتداءات الإسرائيلية المتعمدة والمتكررة.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا