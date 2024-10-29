الخليج اليوم .. الرئاسي اليمني يحذر من تجاهل مساعي الحوثي لتكريس التبعية للنظام الإيراني

الرياض - كتب موسى القحطاني -

حذر مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم الاثنين، من استمرار تجاهل المجتمع الدولي للمساعي الحوثية لتكريس تبعية اليمن للنظام الإيراني لتنفيذ أنشطته المزعزعة للأمن والاستقرار، وتهديد الملاحة البحرية في واحد من أهم الممرات المائية للتجارة العالمية.

جاء ذلك على لسان عضو المجلس سلطان العراده، خلال مباحثات افتراضية عقدها مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، حيث جرت مناقشة آخر المستجدات في الشأن اليمني، وتداعيات الأزمة الإنسانية والأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها معظم اليمنيين نتيجة استمرار الحرب العدوانية التي أشعلتها ميليشيات الحوثي.

وحذر العرادة من استمرار تجاهل المجتمع الدولي للمساعي الحوثية الحثيثة لتكريس ما وصفها بـ"تبعية اليمن لنظام ولاية الفقيه الذي يسعى لاستغلال موقعها الجيوسياسي المهم لتحقيق أطماعه التوسعية، وجعلها قاعدة متقدمة لتنفيذ أنشطته المزعزعة للأمن والاستقرار في اليمن والإقليم، وتهديد الملاحة البحرية في واحد من أهم الممرات المائية للتجارة العالمية".

وجدد التزام مجلس القيادة الرئاسي بدعم مساعي مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، وإنجاح جهوده وكافة الجهود الرامية لتحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام في اليمن، وفقاً للمرجعيات المتفق عليها محلياً وإقليمياً ودولياً بما يلبي مطالب اليمنيين ويحقق تطلعاتهم بإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة.

وأشار عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى التهديدات الحقيقية لمسار عملية السلام في بلاده، وفشل كل المفاوضات والجهود الإقليمية والأممية الرامية لتحقيقها، لافتا إلى استمرار الميليشيات الحوثية بتصعيدها في البحر الأحمر وفي كافة الجبهات، وإصرارها على تنفيذ أجندة داعميها في طهران الرامية لتحويل اليمن إلى ساحة لصراعاتها الإقليمية والدولية.

بدورهم، أعرب سفراء دول الاتحاد الأوروبي عن تقديرهم لحرص مجلس القيادة الرئاسي على إنجاح كافة المساعي الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق السلام الشامل في اليمن.