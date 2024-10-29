الخليج اليوم .. وزير الداخلية الكويتي يثير تفاعلا نشطا بحديثه عن سعودي سلّم جنسيته المزدوجة (فيديو)

الرياض - كتب موسى القحطاني - كشف ‏وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف عن تسليم أحد مزدوجي الجنسية جنسيته الكويتية طواعية.



وظهر الشيخ فهد اليوسف في مقطع فيديو وهو يقول إن رجلا مزدوج الجنسية أتى إلى وزارة للداخلية وسلم جنسيته الكويتية بنفسه.

وأوضح اليوسف قائلا: " قال الرجل للضابط.. شهرين ما أنام يطلع لي فهد اليوسف بالحلم.. خلوني أنام مثل الناس وخذوا جنسيتكم".

وأشار الوزير الكويتي إلى أن المزدوج الجنسية كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية.



وأثار مقطغ الفيديو الذي نشرته صحيفة المجلس تفاعلا على مواقع التواصل، حيث علق أحدهم قائلا: "يا رب يوفقه ويعينه ويعين كل مسؤول لصالح البلاد والعباد"، وأضاف آخر: "الله يحفظه ويطول بعمره يا رب .. الشيخ فهد اليوسف الصباح".

المصدر: "المجلس"