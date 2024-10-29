تكنولوجيا: شاومي تكشف النقاب عن أجهزة Xiaomi Pad 7 وPad 7 Pro اللوحية بمعدل تحديث 144 Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شاومي اليوم عن جيل جديد من الأجهزة الوحية التي تتضمن Xiaomi Pad 7 وXiaomi Pad 7 Pro، وتدعم معدل تحديث 144 Hz، وشاشات بجودة عرض 3.2K.

ينطلق جهاز Pad 7 اللوحي من شاومي بمعالج Snapdragon 7+ Gen 3، بينما يأتي جهاز Pad 7 Pro اللوحي بمعالج Snapdragon 8s Gen 3.

وتدعم شاومي الإصدارين بشاشة LCD بحجم 11.2 إنش، ودقة عرض 3200 في 2136 بيكسل بأبعاد 3:2، كما تأتي الشاشة بمعدل تحديث 144 Hz، وسطوع بنسبة 800-nit، وتضم الأجهزة بطارية بقدرة 8850 mAh، ويدعم الإصدار الرئيسي الشحن السريع بقدرة 45W، بينما يدعم إصدار Pro تقنية الشحن السريع بقدرة 67W.

أيضاً يضم Pad 7 كاميرة خلفية بدقة 13 ميجا بيكسل، وكاميرة أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل، بينما يأتي إصدار Pad 7 Pro بكاميرة خلفية بدقة 50 ميجا بيكسل، وكاميرة أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل.

وتقدم شاومي الإصدارات الجديدة من الأجهزة اللوحية بواجهة HyperOS 2 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 15، وتأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في زر التشغيل في الإطار الجانبي للجهاز.

وتقدم شاومي الجيل الجديد من أجهزة Xiaomi Pad 7 بإختيارات في الذاكرة العشوائية بين 8 أو 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت.

كما تتميز الأجهزة بأبعاد 251.22 في 173.42 في 6.18مم، ووزن 500 جرام، مع ثلاثة إختيارات في الألوان تشمل الأزرق، والأخضر وأيضاً اللون الأسود.

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