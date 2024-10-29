تكنولوجيا: إطلاق نظرة عامة على Google Search AI في 100 دولة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد إطلاق ميزة الذكاء الاصطناعي في بحث جوجل بالولايات المتحدة في مايو الماضي، وفي ستة بلدان أخرى في أغسطس، تقدم جوجل الآن نظرة عامة على الذكاء الاصطناعي لأكثر من 100 دولة ومنطقة حول العالم.

كجزء من هذا “التوسع الأكبر حتى الآن”، تم توسيع دعم اللغات، مما يتيح للمستخدمين الحصول على نظرة عامة على الذكاء الاصطناعي بأي من اللغات المدعومة.

تتوقع جوجل أن تضم ميزة AI Overviews “أكثر من مليار مستخدم عالمي كل شهر” مع هذا الإطلاق. وتؤكد الشركة أن التعليقات حول AI Overviews “إيجابية للغاية” وأن “الأشخاص يفضلون استخدام البحث مع AI Overviews”.

بالإضافة إلى ذلك، تشير جوجل إلى تصميم الروابط الأكثر بروزًا مع الرموز المفضلة، إلى جانب تضمين عناوين URL، مما يؤدي إلى “زيادة عدد الزيارات إلى المواقع الداعمة”.

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