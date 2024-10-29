تكنولوجيا: رقاقة M4 Pro تنطلق بتعزيز في آداء وحدة المعالجة وكرت الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت ابل جهاز Mac mini اليوم بمعالج M4 Pro الجديد الذي ينطلق بعدد 14 من الأنوية وتعزيز في آداء وحدة المعالجة وكرت الشاشة.

تنقسم الأنوية في رقاقة M4 Pro الجديدة من ابل بين 10 من الأنوية لتعزيز الآداء، و4 من الأنوية لدعم تعزيز كفاءة إستهلاك الطاقة في الرقاقة.

كما تجلب رقاقة ابل دعم لمعايير Thunderbolt 5 في الإتصال، وهي أسرع معايير قدمت في أجهزة ماك حتى الآن، وتقدم ابل تحسين في آداء كل نواة بنسبة 10%، وهي ترقية كبيرة في سرعة الأنوية لدعم آداء أكثر كفاءة في المهام المكثفة التي تحتاج آداء قوي من وحدة المعالجة.

أيضاً تدعم رقاقة M4 Pro ذاكرة بنطاق ترددي 273 جيجابايت/ثانية في نظام الشريحة، مع أعلى سعة في الذاكرة 64 جيجا بايت رام، لذا تم تحسين النطاق الترددي بنسبة 80% مقارنة بآداء النطاق الترددي لمعالج ابل السابق M3 Pro.

يذكر أن ابل تستعد غداً للإعلان عن جيل جديد من أجهزة MacBook Pro التي تضم أقوى إصدار في سلسلة معالجات ابل الجديدة M4 Max، والذي يأتي بتحسينات كبيرة في الآداء.

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