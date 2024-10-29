تكنولوجيا: رسائل جوجل تطلق دعم RCS لبطاقة SIM المزدوجة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل خدمة رسائل جوجل على تقديم دعم RCS لبطاقتي SIM منذ بداية هذا العام، والآن يتم توسيع هذا الدعم على نطاق أوسع في الإصدار التجريبي.

حتى الآن، كان بإمكان المستخدمين تفعيل خدمة RCS على رقم هاتف واحد فقط في كل مرة، لكن الدعم الجديد يسمح بتفعيل كلا الرقمين في الوقت نفسه.

للاستفادة من هذه الميزة، يمكن الانتقال إلى الإعدادات ثم إلى محادثات RCS، حيث سيظهر كلا الرقمين بحالة “متصل” مع خيارات لتعطيل أو تمكين كل بطاقة SIM على حدة.

بعد اختبار هذه الميزة خلال الأشهر الأخيرة، أبلغ العديد من المستخدمين عن رؤيتها في أحدث إصدار تجريبي من رسائل جوجل (الإصدار 20241018_01_RC00+) الذي تم طرحه مؤخرًا، بالإضافة إلى طرح إصدار جديد اليوم.

وتشير التقارير في الولايات المتحدة إلى نجاح هذه الميزة مع خدمات Google Fi وT-Mobile وVerizon عبر طرازات هواتف متعددة، بما في ذلك هواتف سامسونج، حيث يمكنك استخدام بطاقة SIM فعلية وبطاقة eSIM دون الحاجة إلى أجهزة مختلفة.

ومع ذلك، لم يبلغ جميع مستخدمي رسائل جوجل بعد عن دعم خدمة RCS لبطاقة SIM المزدوجة، حيث يعتبر هذا طرحًا من جانب الخادم. الإصدار التجريبي 20241024_01_RC00 تم طرحه أيضًا هذا الصباح، لذا قد يكون من المفيد إعادة تشغيل هاتفك للتحقق من توفر الميزة.

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