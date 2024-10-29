شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم الفلسطينية": استشهاد 11738 طالب منذ بدء العدوان على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة التعليم الفلسطينية استشهاد 11738 طالبًا منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وإصابة 18365 شخصًا، وحرمان 718 ألف طالب من التعليم للعام الثاني على التوالي.

وأوضحت وزارة التعليم الفلسطينية، أن آلة القتل الإسرائيلية أدت إلى استشهاد 560 من الكوادر التعليمية، من مدرسين وطواقم إدارية، مبيّنة أن 362 مدرسة حكومية وجامعة ومبنى تابعة لها، و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تعرضت للقصف والتخريب والتدمير من الاحتلال في القطاع، منها 62 تم تدميرها بالكامل، كما دمر الاحتلال 7 جامعات أهلية وحكومية.

