من هو نعيم قاسم الأمين العام الجديد لحزب الله اللبنانى؟

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أعلن حزب الله اللبناني اليوم الثلاثاء، تعيين نعيم قاسم في منصب الأمين العام الجديد، ليتولى إدارة الحزب بعد اغتيال الأمين العام السابق حسن نصر الله، وخليفته هاشم صفي الدين خلال الأسابيع الماضية.

وقال في بيان اليوم الثلاثاء، "إنه انطلاقًا من الإيمان بالله تعالى، والالتزام بالإسلام المحمدي الأصيل، وتمسُّكًا بمبادئ حزب الله وأهدافه، وعملاً بالآلية المعتمدة لانتخاب الأمين العام، توافقت شورى حزب الله على انتخاب سماحة الشيخ نعيم قاسم أمينًا عامًّا لحزب الله، حاملاً للراية المباركة في هذه المسيرة، سائلين المولى عز وجلّ تسديده في هذه المهمة الجليلة في قيادة حزب الله ومقاومته الإسلامية".

من هو نعيم قاسم؟



ولد نعيم قاسم في فبراير 1953 في منطقة البسطا التحتا في مدينة بيروت، وهو متزوج ولديه 6 أبناء.

والده محمد من مواليد بلدة كفرفيلا في إقليم التفاح من الجنوب اللبنانية.

درس قاسم حتى المراحل العليا من الدراسة الحوزية، التي تتلمذ فيها على يد كبار علماء الشيعة في لبنان، وكان ذلك بالتزامن مع الدراسة الأكاديمية في الجامعة اللبنانية عام 1971، التي حصل منها على البكلوريوس في الكيمياء باللغة الفرنسية من كلية التربية بالجامعة.

وحصل قاسم أيضاً على شهادة الماجستير في الكيمياء، من الجامعة اللبنانية عام 1977، ثم امتهن التدريس وعمل مُعلماً للصفوف الثانوية الرسمية، لمدة 6 سنوات.

بدأ نعيم قاسم نشاطه السياسي في حركة أمل، التي تأسست عام 1974. ثم تركها سنة 1979. وشارك في الاجتماعات التي أدت إلى تشكيل حزب الله، الذي أسسه الحرس الثوري الإيراني في 1982.

وفي عام 1982 كان قاسم من المشاركين في تأسيس حزب الله.

يعدها شغل عضوية مجلس شورى الحزب لثلاث دورات، فتسلّم بداية مسؤولية الأنشطة التربوية والكشفية في بيروت، ثم نائباً لرئيس المجلس التنفيذي، ثم رئيساً له.

وتسلم منصب نائب الأمين العام لحزب الله منذ أن تولى عباس الموسوي، منصب الأمين العام للحزب عام 1991، واستمر في المنصب بعد مقتل الموسوي، الذي خلفه الأمين العام الحالي حسن نصر الله عام 1992.