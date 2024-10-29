شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: استشهاد 15 شخصا فى غارات إسرائيلية على الجنوب.. وحزب الله يقصف دلتون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن لبنان استشهاد 15 شخصا في غارات جوية مكثفة نفذها الطيران الإسرائيلي على بلدات جنوب البلاد، في قصف حزب الله، مستوطنة "دلتون"، شمال إسرائيل.

وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام اليوم الثلاثاء، أن طيران الاحتلال شن غارة استهدفت سيارة على طريق بيوت السياد -العامرية جنوبي صور في جنوب لبنان، ما أسفر عن سقوط شهيد، كما أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على بلدة يحمر الشقيف مستهدفة عريض البلدة وبئر السلاسل.

وأضافت أن بلدة جبشيت تعرضت لعدوان جوي إسرائيلي استهدف منزلا في حي المغريقة وأدى إلى استشهاد 3 شبان، وتدمير المنزل، موضحة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة في بلدة الرام في البقاع الشمالي، مما أسفر عن استشهاد 11 شخصا.

وأشارت الوكالة إلى أن مسيرة إسرائيلية أغارت بصاروخ موجه مستهدفة بلدة حومين الفوقا، كما استهدف القصف المدفعي حي المسلخ القديم في الخيام.

وفي المقابل، قصف "حزب الله" بالصواريخ، "دلتون"، شمال إسرائيل.