شكرا لقرائتكم خبر عن حالة من الغضب بسبب صحفي يشارك جنود الاحتلال في التفجيرات بلبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ساعد صحفي تابع لوسيلة إعلام عبرية، جنود الاحتلال في تفجير مبنى يقع جنوب لبنان، مما أثار انتقادات واسعة النطاق في الداخل.

ورافق الصحفي المعروف من قناة "إن12" التلفزيونية العبرية، القوات البرية في إحدى العمليات.

وزعمت قوات الاحتلال أن المبنى كان يستخدم ضد جيش الاحتلال، فيما أعطى الجنود المُفجر للمراسل الذي ضغط على الزر حسب تعليماتهم، وقام بعملية التفجير.

