الخليج اليوم .. الإبلاغ عن حادث قبالة خليج عدن وغارات أميركية بريطانية على مواقع الحوثي بالحديدة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

عاودت المقاتلات الأميركية البريطانية شن غاراتها على مواقع لميليشيا الحوثي، في محافظة الحديدة الساحلية، غرب اليمن، والتي حولتها إلى قاعدة لتنفيذ الهجمات على الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وقالت وسائل إعلام حوثية، إن الطيران الأميركي البريطاني شن غارتين، مساء الأربعاء، على مطار الحديدة الدولي، من دون ذكر تفاصيل إضافية.

يأتي ذلك، غداة إعلان ميليشيا الحوثي استهداف قاعدة عسكرية قرب تل أبيب، بصاروخ باليستي.

إلى ذلك، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الأربعاء، بتلقي تقرير عن حادث قبالة خليج عدن، جنوب اليمن.

وقالت الهيئة في بيان إن 5 زوارق صغيرة اقتربت من سفينة تجارية على مسافة 48 ميلاً بحرياً جنوب مدينة عدن.

وأفاد ربان السفينة أن أحد الزوارق اقترب من مسافة 3 كابلات من السفينة، فيما قام فريق الأمن المسلح بإطلاق طلقات تحذيرية حتى غادر الزورق.

واستهدف الحوثيون أكثر من 150 سفينة تجارية بالصواريخ والطائرات بدون طيار منذ بدء الحرب في غزة في أكتوبر. واستولوا على سفينة وأغرقوا اثنتين في الحملة التي أسفرت أيضًا عن مقتل أربعة بحارة.

ورداً على ذلك تشن الولايات المتحدة وبريطانيا منذ 11 يناير حملة ضربات جوية ضد المسلحين الحوثيين المدعومين من إيران.