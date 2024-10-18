شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضحايا العدوان على لبنان إلى 2412 قتيلًا و11285 جريحًا والان نبدء بالتفاصيل

العدوان على لبنان

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 45 شخصًا، وإصابة 179 آخرين، جراء الغارات الإسرائيلية على لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية، لترتفع حصيلة الضحايا منذ بدء العدوان إلى 2412 قتيلًا و11285 جريحًا.ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية عن منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين إنه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية تسجيل 96 غارة جوية على مناطق مختلفة في لبنان ليصل العدد الإجمالي منذ بداية العدوان إلى 10246 غارة.ونوّه إلى فتح 1096 مركزًا لاستقبال النازحين منها 900 مركز وصلت للحدّ الأقصى من قدرتها الاستيعابية، كما تم تسجيل 190 ألفًا و882 نازحًا في مراكز الإيواء.