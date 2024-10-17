شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الشهداء في العدوان على غزة إلى 42438 شهيدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 377 على التوالي إلى 42438 شهيدًا، ونحو 99246 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 29 فلسطينيًا، وإصابة 93 بجروح مختلفة وحروق بعضها خطيرة، إضافة إلى ارتكاب مجزرتين بحق العائلات الفلسطينية، خلال الساعات 24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مؤكدة وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في كافة مناطق القطاع، لم يتم انتشالهم لعدم توفر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات.

