شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباكات عنيفة بين الجيش السودانى وميليشيا الدعم السريع بالخرطوم والفاشر والان مع تفاصيل الخبر

تصاعدت وتيرة الاشتباكات بين القوات المسلحة السودانية، وميليشيا الدعم السريع في عدد من المحاور بالعاصمة الخرطوم، إذ تجددت الاشتباكات اليوم الثلاثاء، في منطقة المقرن الاستراتيجية في العاصمة، كما استهدفت مقاتلات جوية أهدافا للدعم السريع في محيط القصر الجمهوري.

وشهدت العاصمة الخرطوم، قصف مدفعي مكثف نفذته الدعم السريع في بحرى وأم درمان، فيما استمرت الاشتباكات في الأحياء المحيطة بسلاح المدرعات، وفقا لصحيفة المشهد السوداني.

ونفذ سلاح الجو التابع للجيش السوداني، عدة غارات على مواقع تمركز الدعم السريع فجر اليوم، في مناطق العزبة، وشمبات، والمعونة، بوسط بحري شمالي العاصمة الخرطوم.

فيما استمرت الطائرات الحربية في شمال دارفور تنفيذ غاراتها على مواقع الدعم السريع في شرق وجنوب مدينة الفاشر، وردت الأخيرة بشن قصف مدفعي عشوائي على المناطق الشمالية والغربية من المدينة، وهو ما أسفر عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين.

