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الخليج اليوم .. 13 جثة تفحمت.. حادث مروع يودي بحياة عائلة يمنية كاملة

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

لقي 13 شخصًا من عائلة يمنية واحدة، الاثنين، مصرعهم جراء حادث مروري مروع بانقلاب سيارة على طريق صنعاء - الحديدة.

 

وأفادت مصادر محلية بأن السيارة، وهي من نوع هايلوكس مكتظة بالركاب، معظمهم من النساء والأطفال، انحرفت عن مسارها في منطقة "القدم" بمديرية مناخة، غربي العاصمة اليمنية صنعاء، ما أدى إلى وقوع هذا الحادث المأساوي.

 

وأضافت المصادر أن الضحايا ينتمون إلى محافظة ريمة المتاخمة، مشيرة إلى تفحم جثثهم بعد اشتعال النيران في السيارة، جراء انفجار خزان وقودها بعد انقلابها وهي في طريقها من صنعاء إلى محافظة ريمة.

 

وتعد الحادثة جزءًا من سلسلة حوادث مرورية قاتلة تشهدها البلد، إذ يفقد مئات اليمنيين حياتهم شهريًا بسبب الطرق المتهالكة، السرعة الزائدة، وغياب الصيانة الدورية للمركبات.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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