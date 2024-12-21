الخليج اليوم .. رئيس الوزراء الهندي يصل إلى الكويت في زيارة رسمية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

وصل رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي إلى الكويت في إطار زيارة رسمية، ويؤكد رئيس الوزراء الهندي أن البلدين لا تربطهما الشراكة في التجارة والطاقة فحسب، بل أيضا المصالح المشتركة في إرساء السلام والأمن والاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط، مؤكداً أن بلاده تثمن الارتباط التاريخي مع الكويت.

وأضاف أنه يتطلع إلى الاجتماع مع القيادة السياسية في الكويت لرسم خريطة طريق لشراكة مستقبلية لصالح الشعبين والمنطقة.

وعلى إثر الزيارة، يفترض بحسب ما نقلت وسائل إعلام كويتية أن يجري رئيس الوزراء الهندي محادثات لتعزيز التعاون المشترك، وتوطيد علاقات الصداقة التاريخية بين الكويت والهند، وطبقاً لصحف هندية تناولت فحوى مضامين الزيارة فإنها سوف تكون زيارة تاريخية إذ تعد الأولى من نوعها لرئيس وزراء هندي إلى الكويت منذ 43 عامًا.