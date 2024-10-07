شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات العدوان.. استشهاد 11 فلسطينيًّا في قطاع غزة والضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 11 فلسطينيًّا وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف وإطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، على قطاع غزة والضفة الغربية.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد عشرة فلسطينيين وإصابة عدد آخر، في قصف إسرائيلي عنيف استهدف منزلًا وتجمعات للفلسطينيين في مناطق متفرقة في قطاع غزة، تزامن ذلك مع إجبار آلاف العائلات الفلسطينية على النزوح من منازلهم من جميع مناطق شمال القطاع.

وفي سياق متصل، أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلية جميع سكان بلدات معن والقرارة وبني سهيلا والمحطة جنوب القطاع على النزوح من منازلهم، وسط قصف مدفعي وجوي مكثف. مدينة القدس المحتلة وفي مدينة القدس المحتلة، استشهد طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، في مخيم قلنديا.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن قوات الاحتلال فتحت نيرانها على الفلسطينيين خلال اقتحامها المخيم، مما أدى لاستشهاد طفل فلسطيني وإصابة أربعة آخرين.

كما أصيب فلسطينيان برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة حلحول قضاء مدينة الخليل، التي اقتحمتها قوات الاحتلال بعشرات الآليات العسكرية.