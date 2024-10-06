شكرا لقرائتكم خبر عن التطورات في لبنان.. غارات الاحتلال تستهدف الجبل والمناطق الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

التطورات في لبنان

قصف الضاحية الجنوبية

الغارات الإسرائيلية

الهجوم بطائرات مسيرة

الدمام - شريف احمد - شن طيران الاحتلال الإسرائيلي مساء السبت غارة استهدفت بلدة الجية الساحلية في جبل لبنان، كما استهدفت الغارات عددا من المناطق في جنوب لبنان.وشن الطيران الحربي غارة على بلدة الجية في جبل لبنان، كما شن غارات استهدفت أطراف بلدة دير أنطار الجنوبية، والمنطقة الواقعة بين بلدتي البازورية وعيتيت الجنوبيتين، ووادي بلدة زفتا في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.كما استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخ استراحة على الكورنيش البحري لبلدة الغازية الجنوبية.وكان الاحتلال، شن غارات جوية جديدة، في وقت سابق من اليوم، استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت بعد سلسلة غارات كانت قد استهدفتها بعد ظهر اليوم.وتجددت الغارات بعد ظهر اليوم على الضاحية الجنوبية لبيروت واستهدفت 4 صواريخ منطقة برج البراجنة عين السكة في الضاحية الجنوبية لبيروت.واستهدفت غارة أخرى منطقة حارة حريك - الجاموس في الضاحية الجنوبية لبيروت، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.واستهدفت غارة عصر أمس منطقة المريجة في الضاحية الجنوبية لبيروت، وقصفت المدفعية الإسرائيلية عصر اليوم المنطقة الواقعة بين بلدتي كفركلا ودير ميماس الجنوبيتين.كما شنت الطائرات الحربية غارة استهدفت بلدة الخيام في جنوب لبنان، وشنت سلسلة غارات استهدفت بلدات بيت ليف وحانين، وتول، ودبل، والقوزح، وكفرا و أطراف بلدة صربين، و يانوح ودير قانون راس العين، والمنطقة الواقعة بين بلدتي عديسة وكفركلا في جنوب لبنان.وقصفت المدفعية بعد ظهر اليوم بلدتي العديسة وكفركلا، وتلتي العزية، والعويضة في جنوب لبنان، بحسب " الوكالة الوطنية للإعلام".وكانت غارة إسرائيلية قد استهدفت في وقت سابق بعد ظهر أمس الضاحية الجنوبية لبيروت. وشنت الطائرات الحربية سلسلة غارات استهدفت بلدات مارون الراس، ويارون، وعيترون، ومدينة بنت جبيل.كما استهدفت الغارات بعد بلدات كفرحمام، وعيتا الشعب، والطيري، وبيت ليف، وراميا، وأرنون في جنوب لبنان. وقصفت المدفعية بلدات عيترون، ومارون الراس، ويارون، وشبعا، وطيرحرفا، وراميا في جنوب لبنان.ونفذت طائرة مسيرة إسرائيلية ظهر أمس غارة جوية استهدفت منزلا في بلدة زوطر الشرقية الجنوبية، وأسفرت عن مقتل 3 أشخاص.كما أغارت طائرة مسيرة إسرائيلية على طريق الجميجمة في بلدة مجدل سلم في جنوب لبنان، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.