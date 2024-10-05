شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحذر النازحين اللبنانيين من العودة لمنازلهم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، إن الجيش يدعو النازحين اللبنانيين لعدم العودة لمنازلهم.

وحذر من أن قصف القرى في لبنان سوف يستمر، ولم يحدد المتحدث في منشور عبر منصة أكس، القرى التي ستُستهدف. حرب إسرائيل على لبنان ومنذ تصعيد الأعمال العدائية في الأسابيع الأخيرة، دعا جيش الاحتلال بشكل متكرر السكان في مناطق محددة من لبنان إلى المغادرة، وغالبا قبل الغارات الجوية الإسرائيلية.



وإضافة إلى الغارات الجوية التي يشنها جيش الاحتلال منذ الـ23 من الشهر الماضي، شن جيش الاحتلال عملية عسكرية برية محدودة يوم الثلاثاء الماضي في جنوب لبنان.

مما تسبب في مقتل وإصابة العشرات ونزوح الآلاف من مناطق جنوب لبنان.

