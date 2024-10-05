الخليج اليوم .. مصر تستعد لتصدير "عمالة ماهرة" إلى قطر في 6 قطاعات

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكد وزير العمل المصري، محمد جبران، جاهزية بلاده لتوفير عمالة ماهرة تحتاجها سوق العمل في دولة قطر، وذلك خلال لقائه بنظيره القطري علي بن صميخ المري في القاهرة.

وقال الوزير القطري إن بعض القطاعات في بلاده تشهد تطويرا كبيرا، وبحاجة إلى عمالة مصرية، "كونها عمالة مشهود لها بالمهارة والالتزام"، خاصة في 6 قطاعات، هي: البترول، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، والصحة، والتعليم،وذلك بحسب بيان وزارة العمل المصرية.

وأشاد الوزير القطري، وفقا للبيان، بجهود وزارة العمل المصرية خلال هذه الفترة، في تطوير منظومة التدريب المهني.

وأضاف أن الدولة القطرية ترحب بالعمالة المصرية في أسواقها، "كونها عمالة متميزة وماهرة، ولها دور كبير في تنمية المجتمع القطري"، موضحا أن "رؤية قطر 2030"، والتي بدأت مرحلتها الثالثة، تعتمد على تطوير بعض القطاعات التي تحتاج بالتأكيد إلى عمالة جديدة خلال الفترة المقبلة.

وأكد حرصه على تكثيف التعاون مع نظيره المصري خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع اجتماعات اللجنة الفنية المصرية - القطرية، خلال الربع الأخير من العام الجاري 2024.

فيما قال الوزير المصري إن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مساندة كل عمل عربي مشترك، يؤدي إلى التنمية وتوفير فرص العمل، وتعهد ببذل كل الجهود، من أجل تعزيز العمل العربي المشترك خلال فترة رئاسته لمجلس إدارة منظمة العمل العربية.

وأشار إلى جاهزية وزارة العمل المصرية لتوفير العمالة المدربة التي تحتاجها سوق العمل القطرية، تحت إشرافها، واستعدادها الكامل للتنسيق في هذا الشأن، وتطرق إلى ما تقوم به الوزراة من "فحص مهني"، وتوعية العمالة قبل سفرها لضمان مهاراتها أمام صاحب العمل واستدامتها والحفاظ على حقوقها.