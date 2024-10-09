الخليج اليوم .. قطر تقيم جسرا جويا لنقل المساعدات الإغاثية إلى لبنان وترسل أول طائرة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت دولة قطر، الثلاثاء، توجيه أول طائرة تحمل مساعدات إلى لبنان، تنفيذا لتوجيهات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن "طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية، وصلت إلى لبنان، تحمل معدات ومواد طبية ومستلزمات إيواء مقدمة من صندوق قطر للتنمية".

وأوضحت الوكالة أن "الطائرة هي باكورة جسر جوي تسيره دولة قطر، لإغاثة الأشقاء في الجمهورية اللبنانية، والمساهمة في معالجة أزمة النزوح الناتجة عن التطورات الأخيرة".

وأكدت أن "هذه المساعدات تأتي في إطار موقف دولة قطر الداعم للجمهورية اللبنانية، ووقوفها باستمرار إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق".

وقالت وزير الدولة للتعاون الدولي في قطر لولوة بنت راشد الخاطر، التي تزور لبنان، إن "الجسر الجوي الإنساني يحمل الدعم الطبي والغذائي والإنساني للوقوف إلى جانب مؤسسات الدولة اللبنانية، لمواجهة تداعيات الاعتداءات الوحشية من قوات الاحتلال الإسرائيلي".

وذكرت أنها "أكدت خلال زيارتها بيروت اليوم، وقوف دولة قطر الراسخ مع لبنان وسيادته ومؤسساته الوطنية وشعبه".

وتفقدت الوزيرة القطرية، بعض المرضى والمتأثرين "بالعدوان (الإسرائيلي) الذي لم يتورع عن استهداف البنية التحتية والمنشآت الطبية، والذي قصف 13 مستشفى ليخرجها من الخدمة، كما راح ضحية هذا العدوان أكثر من 125 شهيدا من الطواقم الطبية".

وأكدت أن "الطواقم الطبية وطواقم الإغاثة اللبنانية تقوم بملحمة وطنية حقيقية لاحتواء أكثر من مليون و200 ألف نازح، والكثير منهم من المرضى والمصابين".

وتابعت: "يأتي هذا التلاحم الوطني ليبدد أوهام الاحتلال الإسرائيلي الذي يمنّي النفس بشق الصفوف ويغذي سردية أنه يستهدف طيفا بعينه أو مواقع محددة، والواقع يثبت أن جلّ ضحايا الاحتلال هم المدنيون العزّل والمنشآت المدنية".

ومؤخرا سارعت دول عربية عدة لإرسال مساعدات إلى لبنان، في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية التي خلفت أكثر من مليون نازح، فضلا عن الضغط على القطاع الطبي بسبب سقوط عدد كبير من الجرحى.

وذكرت الوكالة القطرية، أن طائرة فرنسية، وصلت إلى العاصمة اللبنانية بيروت بالتزامن مع الطائرة القطرية، تحملان مساعدات إنسانية مشتركة، تتضمن معدات ومواد طبية ومستلزمات إيواء، مقدمة من دولة قطر والجمهورية الفرنسية.

وذكرت أن المساعدات تأتي "في إطار الشراكة الإستراتيجية بين قطر وفرنسا لدعم ومساندة المتأثرين بالتطورات الأخيرة في لبنان".

وخلال الأيام الماضية، وصلت إلى بيروت طائرات مصرية وإماراتية، ضمن جسرين جويين دشنتهما الدولتان، وقالت الإمارات إنها أطلقت حملة "الإمارات معك يا لبنان"، لتقديم مساعدات بقيمة 100 مليون دولار.