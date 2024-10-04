شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير ترجح مقتل هاشم صفي الدين في الغارات الإسرائيلية الأخيرة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تشير تقارير إلى تزايد الترجيحات باغتيال القيادي بحزب الله هاشم صفي الدين، بحسب العربية نقلًا عن صحيفة «معاريف».
«معاريف» ليست وحدها، أيضا ذكرت «يديعوت أحرونوت»، أن التقديرات تشير إلى اغتيال جميع من كانوا في مقر مخابرات حزب الله في قصف الضاحية الأخير الذي شنته قوات الاحتلال. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
كان أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، هجومه على 2000 هدف لحزب الله منذ بدء العملية البرية في جنوبي لبنان.
«معاريف» ليست وحدها، أيضا ذكرت «يديعوت أحرونوت»، أن التقديرات تشير إلى اغتيال جميع من كانوا في مقر مخابرات حزب الله في قصف الضاحية الأخير الذي شنته قوات الاحتلال. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
جيش الاحتلال: لا نزال نقيم نتيجة استهداف مقر استخبارات حزب الله بالضاحية— صحيفة اليوم (@alyaum) October 4, 2024
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مقتل هاشم صفي الدينوأشارت إذاعة جيش الاحتلال، إن مسؤول الاستخبارات بحزب الله كان في المخبأ الذي قصف أمس بالضاحية ولم يعرف مصيره.
كان أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، هجومه على 2000 هدف لحزب الله منذ بدء العملية البرية في جنوبي لبنان.