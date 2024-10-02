شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع الكهرباء عن مستوطنات بالجليل الأعلى بعد قصف من حزب الله والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت مصادر لقناة العربية بأن قصفاً لحزب الله أدى لانقطاع انقطاع الكهرباء عن مستوطنات بالجليل الأعلى.

وتتصاعد التوترات في لبنان بشكل مستمر مع تواصل قصف دولة الاحتلال الإسرائيلي لمناطق متفرقة بالبلاد، في الوقت الذي يستهدف فيه حزب الله العديد من الأهداف الإسرائيلية.

وأعلن جيش الاحتلال أنه شن سلسلة جديدة من الهجمات على العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الأربعاء، وأصدر العديد من أوامر الإخلاء للسكان المقيمين في العديد من المباني، بالضواحي الجنوبية من بيروت، في الساعات الأولى من صباح اليوم.

جاء ذلك بعد ساعات من شن إيران هجوما صاروخيا واسعا على الأراضي المحتلة، إذ أطلقت حوالي 180 صاروخا مساء أمس الثلاثاء. اشتباكات بلدة مارون الراس بدوره، أعلن حزب الله اللبناني اليوم، خوض اشتباكات مع جنود جيش الاحتلال المتسللة إلى بلدة مارون الراس من الجهة الشرقية.

وقال الحزب في بيان أوردته قناة "الميادين" اللبنانية اليوم، إنه "أوقع في صفوف جنود الاحتلال إصابات عدة وما زالت الاشتباكات مستمرة".

وكان الحزب أعلن أن "عناصره تصدوا لقوة إسرائيلية حاولت التسلل إلى بلدة العديسة واشتبكوا معها وأجبروها على التراجع، مشيرا إلى "تنفيذ كمين محكم لقوات نخبة في جيش الاحتلال".

وسبق وأعلن حزب الله في بيان أن عناصره استهدفت صباح اليوم قوات إسرائيلية جنوب كريات شمونة بالأسلحة الصاروخية. 100 صاروخ من لبنان يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه دولة الاحتلال أن حزب الله أطلق حوالي 100 صاروخ من لبنان، باتجاه شمال إسرائيل، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، في 20 رشقة منفصلة.

وفي أحد تلك الهجمات، أطلق الحزب حوالي 20 صاروخا باتجاه منطقة خليج حيفا، والتي سقطت في مناطق غير مأهولة بالسكان، حسب الموقع الالكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت/واي نت/ اليوم.

وفي وقت سابق، جرى إطلاق حوالي 30 صاروخا، باتجاه الجليل، جرى اعتراض معظمها.