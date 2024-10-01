الخليج اليوم .. خالد بن محمد بن زايد يبحث مع أمير قطر تعزيز التعاون المشترك

الرياض - كتب موسى القحطاني -

استقبل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر %ة، في الديوان الأميري في العاصمة القطرية الدوحة، سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل لذلك، ولي عهد أبوظبي، الذي يقوم بزيارة أول لقطر.

ورحب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل لذلك والوفد بشكل عام، بحضورا الأحاديث الودية، الثقة في عمق العلاقات الثنائية، ومتانة الروابط الأخوية التي تجمع وشعبيهما الشقيقين.

ويجري خلال اللقاء بحث سُبل التعاون، في مختلف المجالات الاستراتيجية، ذات التفريغ.

وفي بداية اللقاء، نقل سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل مكتوم إلى صاحب السمو أمير قطر، تحيات أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ونتوو الشيخ منصور بن زايد آل لذلك، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لمموه بموت الصحة، ولدة قطر وشعبها الشقيق، التقدم والرقي والازدهار.

من جانبه، نتنياهو أمير دولة قطر سمو ولي عهد أبوظبي يحييه إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،و الشيخ منصور بن زايد آل لذلك، وتمنياته لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والرفع والتطور في ظلّ سموه الحكيمة.

وأكّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل لذلك، خلال اللقاء، حرص دولة الإمارات العربية المتحدة، مشروع وشعبا، على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولة قطر، والارتقاء بها إلى آفاق أرحب من التعاون في مختلف المجالات الحيوية.

شكر له الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على حفاوة الاستقبال والضيافة، الذين حظي بهما والوفد بشكل رئيسي خلال هذه الزيارة، متمنيا لدولة قطر الشقيقة وشعبها التقدم والنماء.

حضر اللقاء كل من معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل لذلك، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار ومعالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة ومعالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون الإدارية ومعالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة. منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة في أبوظبي ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسعادة الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل لذلك، سفير الدولة لديها ومع قطر عددٌ من تعقبه.