شكرا لقرائتكم خبر عن قطع ضحيته لأشلاء.. القبض على قاتل رجل الأعمال السعودي في مصر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت مباحث الجيزة عن تفاصيل الجريمة التي أثارت الغموض حول اختفاء رجل الأعمال السعودي، عبد الله الفريدي.

وكان عُثر على أشلائه في أكياس قمامة، عقب تقطيعها من قبل حارس الفيلا، الذي يعد مرتكب الجريمة، وفي الوقت نفسه كشفت نتائج المتابعة الأمنية إلى القبض على الحارس الذي ارتكب جريمته.

قتل وسرقة

وذكرت قناة "العربية" تفاصيل جديدة عن الحادث الواقع في مدينة القاهرة الجديدة بمصر، إذ نقلت عن مصادر أمنية، قولهم، إن حارس الفيلا استخدم سكاكين وقطع جثة المجني عليه إلى أشلاء ثم دفنها لإخفاء معالم الجريمة.



وأوضحت أن الأجهزة الأمنية في مصر كانت تلقت بلاغا يفيد باختفاء رجل الأعمال السعودي، وشكلت الشرطة فريقا أمنيا كبيرا استطاع تحديد الجاني من خلال الكاميرات بالإضافة إلى استخدامه بطاقة البنك الخاصة بالمجني عليه.



وتابعت، تبين قيام الجاني بسرقة ذهب ومبلغ مالي و5 ساعات ثمينة من فيلا المجني عليه بعدما قام بقتله.



وأشارت إلى أن المفاجأة بحسب المصادر، كانت في علاقة الطرفين قبل الحادثة حيث تشير المعلومات إلى أن الفريدي قام بإهداء الحارس هاتفاً جديداً ومبلغاً مالياً كنوع من المكافأة.