شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد شهداء مدرسة الفالوجا شمال غزة إلى 18 شهيدًا والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد شهداء مجزرة مدرسة الفالوجا التي تؤوي نازحين في جباليا شمال قطاع غزة إلى 18 شهيدًا، والعديد من الجرحى معظمهم من الأطفال والنساء.وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى كمال عدوان في جباليا، أن الطواقم الطبية انتشلت 18 شهيدًا من مدرسة الفالوجا معظمهم من الأطفال والنساء، لافتة النظر لخطورة الوضع الصحي في المستشفى في ظل النقص الحاد في الأدوية والمستهلكات الطبية خاصة في ظل المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.من جانبها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة اليوم إلى 31 شهيدًا.