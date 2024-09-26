شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدات بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني لليونيسيف في لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزيرة التنمية البريطانية آنيليز دودز، حزمة مساعدات بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني (6ر6 مليون دولار) لمكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في لبنان.

يأتي هذا في أعقاب غارات جوية دموية وإطلاق صواريخ إسرائيلية على لبنان منذ مطلع الأسبوع. تداعيات حرب إسرائيل على لبنان وستذهب المساعدات إلى الإمدادات الطبية ومستلزمات النظافة والوقود المخصص لمحطات المياه، وفرق الطوارئ العاملة في مجالي الصحة والتغذية.



كما أكدت الوزارة أن طائرات ومروحيات تابعة لسلاح الجو الملكي، في حالة تأهب، مع وجود بريطاني في قاعدة أكروتيري الجوية الملكية بالقرب من ليماسول في قبرص، وفي شرق البحر المتوسط بسفينتين هما "آر إف إيه ماونتس باي" و"إتش إم إس دنكان".

وكان قد نشر مسؤولين من قوة الحدود ووزارة الخارجية، و700 جندي، في قبرص، أمس الأول الثلاثاء. وقالت دودز إن "الوضع في لبنان مقلق للغاية".

