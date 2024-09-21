شكرا لقرائتكم خبر عن ضحايا العدوان.. ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة إلى 41391 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 351 على التوالي إلى 41391 شهيدًا، ونحو 95760 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 119 فلسطينيًا وإصابة 209 بجروح مختلفة بعضها خطيرة، وارتكاب 12 مجزرة ضد العائلات الفلسطينية، خلال الساعات 72 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأكدت وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في كافة مناطق القطاع، لم يتم انتشالهم لعدم توفر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات.